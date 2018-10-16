Aydın'da esnaf sayısı artış var

Aydın'da yılın ilk 9 ayında 1703 esnaf kayıt sildirirken 3 bin 912 esnaf iş başı yaptı. Yeni kayıtların daha çok gıda ve kıraathane esnafından kaynaklandığını belirten Aydın Esnaf odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, “Ekonomik darboğazlarda küçük esnaf ve sanatkarın daha iyi anlaşılmalı. Vatandaşımızın esnaf ve sanatkarını sahip çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye genelinde 2018 yılının ilk 9 ayında 173 bin 299 iş yeri açılırken, aynı dönemde 78 bin 944 iş yerinin kapandığını bildirildi. Ülke ortalamasına göre oranlandığında Aydın'da yeni açılan iş yeri sayısının daha fazla olduğunu belirten Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, “Esnaf ve sanatkarımız aslında zorlu bir süreçten geçiyor. Buna rağmen Aydın'da ilk 9 aylık dönemde bin 703 esnafımız faaliyetine son verip kayıt sildirirken 3 bin 912 esnafımız da yeni kayıt yaptırdı. Kayıt sildiren esnafımızın büyük çoğunluğu emekli olanlardan oluşuyor. Kayıt yaptıran yeni esnafımızın iş kolları ise bakkal ve büfe işletmeciliği, lokanta ve kıraathanelerden oluşuyor. Rakamlara baktığımızda ilk 9 ayda 2 bin 109 adet iş yeri açılmış” dedi.