Aydın’da ‘Etik, Felsefe ve Yaşam’ konuşuldu

ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Talip Kabadayı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Güzel, ADÜ Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Tepe, ADÜ Felsefe Topluluğu üyeleri, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Felsefenin toplum yaşamındaki yerinden etik – ahlak ilişkisine kadar birçok konunun ele alındığı panelde, felsefenin geçmişten günümüze kadar geçirdiği evreler anlatıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Moderatör Prof. Dr. Talip Kabadayı, UNESCO tarafından kasım ayının üçüncü perşembesinin Dünya Felsefe Günü olarak ilan edildiğini ve değişik etkinliklerle kutlandığını ifade etti. Prof. Dr. Kabadayı, felsefenin gündeme gelmesini önemli bir gelişme olarak gördüğünü dile getirirken, savaşların ve çatışmaların bitmediği günümüzde insan hakları ve barışın ancak felsefe bünyesinde temellenmesiyle mümkün olabileceğine dikkat çekti.

“Felsefe, Yaşamdan Damıttıklarımız Hakkındadır”

Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Güzel, felsefenin yaşamla iç içe olduğunu belirterek etik ve ahlak kavramlarına açıklık getirdi. Etik ve ahlak kavramlarının aynı anlamı ifade ettiği algısının yanlışlığına değinerek “ Ahlak bize neyi yapıp neyi yapmayacağımızı söyler, etik ise insanın değerini koruyan bir şeydir.” dedi.

Felsefenin kaynağını toplum yaşamından alarak toplumdan beslendiğine işaret eden Prof. Dr. Güzel, felsefenin yaşamdan damıttıklarımız hakkında olduğunu söyledi.

“Felsefe Sorgulamaktır”

Prof. Dr. Cemal Güzel’in ardından söz alan Prof. Dr. Harun Tepe, felsefenin okullarda ders olarak okutulması ve sınavlarda sorulmasının dışında birçok kazanımları olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Harun Tepe, “ Felsefe yaparak belki çok fazla para kazanamayabilirsiniz; fakat insan olmanın erdemini kazanabilirsiniz.” dedi.

Felsefeyi egoizmi aşmanın yollarından biri olarak gören Prof. Dr. Tepe, felsefenin sorgulamaktan geçtiğinin ve ancak sorgulayarak doğruya ulaşılabileceğinin altını çizdi.

Etkinlik katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından konuşmacılara teşekkür belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.