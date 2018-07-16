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16 Temmuz 2018 15:51

Aydın’da facia ucuz atlatıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde ağaçtan kopan dal parçası yola devrildi, yolda kimsenin olmaması faciayı önledi.

Aydın’da facia ucuz atlatıldı

16 Temmuz 2018 15:51


Aydın’ın Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan çam ağacından kopan tonlarca ağırlıktaki dal parçası büyük bir gürültü ile yola devrildi. Ağacın devrilmesinin ardından bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Trafik ışıklarının bulunduğu yere düşen büyük dal parçasının devrildiği bölgede araç ve insan bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Dal parçasının yola devrilmesi ile Batı Gazi Bulvarı üzerinde trafik tek taraflı olarak sağlanırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ağacı kaldırma çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.




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