Aydın’da far ile avlananlara geçit yok

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü, Nazilli Şefliğine son bir ay içinde yapılan ihbarlar sonucu gece far, projektör vebenzeri ışık yayan cihazlarla av yaptığı belirlenen 4 kişiye toplamda 3 bin 816 TL ceza kesildi.

Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu Kararlarına azami özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizen yetkililer konu ile ilgili yaptıkları açıklamada, “4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararları ile avlanma fiilinin, avlanma sezonunda ve avlanma gününde gün doğumundan 1 saat önce başlayıp, gün batımından 1 saat sonra biteceği hüküm altına alınmıştır. Şefliğimize ulaşan gece far avı yapıldığı ihbarları neticesinde yapılan av koruma kontrol faaliyetleri sonucu son 1 ay içerisinde 4 kişi hakkında av kabahat tutanağı tanzim edilmiştir. Farklı tutarlarda olmak üzere ihlal edilen kanun maddeleri gereği bu kişilere toplamda 3.816 TL İdari para cezası uygulanacaktır. Gece far, projektör vb ışık yayan cihazlarla avlanmak yaban hayvanları üzerinde mutlak üstünlük kurulması nedeniyle avcılığın temel felsefelerinden olan "ava kaçma şansı tanıma" ilkesinin dışında kalmaktadır. Ayrıca Sürdürülebilir Avcılığın ve Yaban Hayatı ile Avcılık arasındaki koruma kullanma dengesinin sağlanabilmesi için Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu Kararlarına azami özen gösterilmesi gereklidir. Doğada ‘’avcı tür’’ ile ‘’avlanan tür’’ arasında sürekli bir denge bulunur, bu dengeyi koruma amacıyla yürütülen av koruma kontrol faaliyetlerimiz esnasında vatandaşlarımızın duyarlılıkları ve hassasiyetleri ile yaban hayatının korunmasına ciddi katkılar sağlanmaktadır. Bu konuda duyarlılık göstererek yaban hayatının korunması ve sürdürülebilir avcılığın tesis edilmesine katkı sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.