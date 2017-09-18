Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 08:43

Aydın’da far ile avlananlara geçit yok

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir ay içinde gece far ile av yapan 4 kişiye para cezası uygulandı.

Aydın’da far ile avlananlara geçit yok

18 Eylül 2017 08:43


Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü, Nazilli Şefliğine son bir ay içinde yapılan ihbarlar sonucu gece far, projektör vebenzeri ışık yayan cihazlarla av yaptığı belirlenen 4 kişiye toplamda 3 bin 816 TL ceza kesildi.


Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu Kararlarına azami özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizen yetkililer konu ile ilgili yaptıkları açıklamada, “4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararları ile avlanma fiilinin, avlanma sezonunda ve avlanma gününde gün doğumundan 1 saat önce başlayıp, gün batımından 1 saat sonra biteceği hüküm altına alınmıştır. Şefliğimize ulaşan gece far avı yapıldığı ihbarları neticesinde yapılan av koruma kontrol faaliyetleri sonucu son 1 ay içerisinde 4 kişi hakkında av kabahat tutanağı tanzim edilmiştir. Farklı tutarlarda olmak üzere ihlal edilen kanun maddeleri gereği bu kişilere toplamda 3.816 TL İdari para cezası uygulanacaktır. Gece far, projektör vb ışık yayan cihazlarla avlanmak yaban hayvanları üzerinde mutlak üstünlük kurulması nedeniyle avcılığın temel felsefelerinden olan "ava kaçma şansı tanıma" ilkesinin dışında kalmaktadır. Ayrıca Sürdürülebilir Avcılığın ve Yaban Hayatı ile Avcılık arasındaki koruma kullanma dengesinin sağlanabilmesi için Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu Kararlarına azami özen gösterilmesi gereklidir. Doğada ‘’avcı tür’’ ile ‘’avlanan tür’’ arasında sürekli bir denge bulunur, bu dengeyi koruma amacıyla yürütülen av koruma kontrol faaliyetlerimiz esnasında vatandaşlarımızın duyarlılıkları ve hassasiyetleri ile yaban hayatının korunmasına ciddi katkılar sağlanmaktadır. Bu konuda duyarlılık göstererek yaban hayatının korunması ve sürdürülebilir avcılığın tesis edilmesine katkı sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç