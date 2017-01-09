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09 Ocak 2017 15:16

Aydın’da Feci kaza

Aydın’da Feci kaza

09 Ocak 2017 15:16

Aydın’ın Koçarlı İlçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlardan birinin özel bir firmaya ait diyaliz servis aracı olduğu öğrenildi.
Kaza saat 13:00 sıralarında Koçarlı Söke Yolu Sobuca Mahallesi’nde meydan ageldi. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şenköy Mahallesi’nde yaşayan içli Ailesi sabah ilçede kurulan semt pazarından ihtiyaçlarını karşılamak için Koçarlı’daki semt pazarına geldi. Burada alışverişlerini yaptıktan sonra kiraladıkları 09 T 6508 plakalı taksi ile köyünün yolunu tutan aile fertlerini taşıyan taksi Sobuca Köyü’ne geldiğinde karşı yönden gelen ve hatalı solama yaptığı iddia edilen 09 AC 731 plakalı diyaliz servisi yapan panelvan araçla çarpıştı.
Feci kazada Cincin Mahallesi’nden Söke’de diyalize girip servisle evine dönmekte olan 09 AC 731 plakalı servis aracındaki Müzeyyen Aydınlı olay yerinde hayatını kaybetti. Servis aracının sürücüsü Feyzullah Madran ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adeta can pazarının yaşandığı kazada Zeki Sözen yönetimindeki 09 T 6508 plakalı ticari takside bulunan ve köyde Hanım Ayşe olarak bilinen Yeter İçli hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü Zeki Sözen ile yolcular Elvan İçli, Güler İçli ve arış İçli ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazada adeta can pazarı yaşanırken sıkışan araç sürücüleri ile yolcular kurtarma ekiplerinin yardımı ile araçlardan çıkarıldı. Kaza nedeniyle Koçarlı-Söke yolu bir süre trafiğe kapandı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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