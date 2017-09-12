Aydın’da FETÖ Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında bazı ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Operasyon kapsamında sabahın erken saatlerinde Köşk Başçayır Mahallesi’ne de gelen güvenlik güçleri FETÖ/PDY ile bağı olduğunu tespit ettiği kişilerin ikametinde arama yaptı. İl genelinde çeşitli adreslerde gerçekleştirildiği öğrenilen operasyon kapsamında ele geçirilen malzemelerle birlikte gözaltına alınan kişilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.