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12 Eylül 2017 14:28

Aydın’da FETÖ Operasyonu

Aydın’da polis ve jandarma ekipleri tarafından sabah erken saatlerde çeşitli adreslere baskın düzenlendi.

Aydın’da FETÖ Operasyonu

12 Eylül 2017 14:28

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında bazı ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.


Operasyon kapsamında sabahın erken saatlerinde Köşk Başçayır Mahallesi’ne de gelen güvenlik güçleri FETÖ/PDY ile bağı olduğunu tespit ettiği kişilerin ikametinde arama yaptı. İl genelinde çeşitli adreslerde gerçekleştirildiği öğrenilen operasyon kapsamında ele geçirilen malzemelerle birlikte gözaltına alınan kişilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.




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