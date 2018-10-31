Aydın'da FETÖ operasyonu

İstanbul polisi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock mesajlarından tespit edilen 32 örgüt üyesine yönelik aralarında Aydın'ın da bulunduğu 12 ilde operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, kriptosu çözülen ByLock yazışmalarını inceleyen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, FETÖ üyelerine yönelik yeni bir operasyon için düğmeye bastı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ üyesi 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bu sabah saatlerinde örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock' kullanıcılarına yönelik İstanbul'un da aralarında olduğu Ankara, Bursa, Düzce, Kocaeli, Mersin, Erzincan, Yozgat, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar ve Erzurum'da operasyon başlatan polis, soruşturma kapsamında FETÖ ile bağlantıları tespit edilen ve örgüt içinde sözde ‘imam' düzeyinde yöneticilerin de olduğu 32 şüpheliden 14'ünü yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. FETÖ üyelerinin emniyetteki işlemleri sürerken, örgüt içinde çeşitli meslek gruplarında faaliyet gösteren FETÖ'ye yönelik eş zamanlı baskınlarda adreslerinde bulunamayan firari 18 örgüt mensubunun yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.