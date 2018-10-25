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Aydın'da FETÖ sanıklarına ceza yağdı: 8 sanığa 51 yıl 48 ay 10 gün ceza verildi

Aydın 3.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden FETÖ sanıklarına yönelik yargılamada 8 dosya hakkında karar verildi. Hakim karşısına çıkarılan 8 sanığa FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan 51 yıl 48 ay 10 gün hapis cezasına hükmedildi.


Çine İlçesinin sözde imamına 7 yıl 8 ay hapis cezası verildi


Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2018-242 esas sayılı dosya ile yargılanan ve bir dönem örgütün sözde Çine İlçe İmamlığı yaptığı iddia edilen, beyanlara göre mütevelli seviyesinde örgüt mensubu olan, FETÖ dernek ve sendikalarına üye, hakkında tanık ve gizli tanık beyanları bulunan ihraç din kültürü öğretmeni sanık Yusuf T. hakkında 7 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildi.


Yine Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davalarda FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan Beytullah D. Hakkında 6 yıl 9 ay 10 gün, Ayşe Y. hakkında 6 yıl 8 ay, Fatma Ö. hakkında 6 yıl 8 ay, Kenan U. hakkında 8 yıl 8 ay Firdevs E. hakkında 6 yıl 8 ay ve Ayşen Y. 8 yıl hapis cezasına hükmedildi.

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