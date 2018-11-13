Aydın'da firari FETÖ'cü Erkan Karaarslan'ın yargılanmasına başlandı

AYDIN (İHA) – Aydın'da firari FETÖ sanığı Erkan Karaarslan'ın 1 numaralı sanık olarak yer aldığı ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma ve sahtecilik suçlamasıyla açılan davanın görülmesine başlandı.

Maliye Hazinesi ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığının “Edimin ifasına fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum veya kuruluşları ihalesine fesat karıştırma ve de resmi evrakta sahtecilik” suçlamasıyla firari FETÖ/PDY sanığı Erkan Karaarslan ve bazı belediye yetkilileri hakkında açtığı davanın görülmesine Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanıldı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde 'belediyeler imamı' olduğu iddia edilen ve yargılandığı Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Eylül 2017 tarihinde önce “adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı” şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildikten sonra yurt dışına kaçan Erkan Karaarslan'ın 1 numaralı sanık olarak yer aldığı davanın ilk duruşmasına sanık belediye yetkilileri ile avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin yapılmasının ardından, mahkeme heyeti sanıkların ilk savunmalarını aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Aydın ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt, “Şu anda ihale yetkilisi olarak ASKİ'de görevliyim. Erkan Karaarslan'ı Türkiye'de bütün mahalli hizmetler müdürleri ve çok sayıda belediye başkanı tanır. Aydın'a gelmemde O'nun etkisi yoktur. Ben geldiğimde, O buradaydı. 2013 yılında Aydın'a gelmiş ve çalışmalara başlamıştı. Hizmet alımı genel müdürlerin takdiriyle olur. Biz de yasa gereği bu alımları için ihaleler yaptık. İhale alan şirketlerle hiçbir ilişkim yoktur. Ancak benim dönemin ASKİ Genel Müdür Vekili Cemalettin Küçükerol'un talimatı üzerine benim imzamla bu firmalara teklif gönderildi” dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt'un iddiası üzerine savunması istenen sanık dönemin ASKİ Genel Müdür Vekili Cemalettin Küçükerol da, “Ben bu şekilde bir yazılı veya sözlü talimat vermedim. İhaleye fesat karıştırma suçu beni kapsamamaktadır. Bu firmalarla ilgili bilgim yoktur. İhale süreci ASKİ Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. Bilirkişi raporlarında ilgililer sorumlu tutulmuştur” ifadelerini kullandı.

Sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nın yerine savunma yapan avukatı ve Başkan Vekili Evrim Karakoz ise, “Danıştay kararında müvekkilim Özlem Çerçioğlu'nun soruşturmayla ilgili sorumluluğunun olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca ‘Cumhuriyet Savcılığı tarafından işlem yapılmasına gerek yoktur' denilmiştir. Buna rağmen müvekkilim hakkında iddianame hazırlanmıştır. Öncelikle müvekkilimin bu dosyadan ayrılmasını ve hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyorum” beyanında bulundu.

Sanıkların savunmalarını yapmalarının ardından mahkeme heyeti tarafından açıklanan ara kararda duruşmaya katılmayan sanıkların ifadelerinin tamamlanması ve adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına hüküm verildi. Dava, 12 Şubat 2018 tarihine ertelendi.