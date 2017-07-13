Aydın’da fırın çalışanlarının hijyen eğitimi tamamlandı

Hijyen eğitimi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında yapılan protokol gereği Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl ile Aydın Tatlıcı, Şekerci ve Fırıncılar Odası ile ortaklaşa düzenlendi. Çine, Didim, Efeler, Germencik, İncirliova, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk İlçelerinde ekmek ve ekmek çeşitleri üretiminde çalışan yaklaşık 270 kişiye Aydın Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği (AYESOB) toplantı salonunda hijyen ve mevzuat eğitimi verildi.

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Türk Gıda Kodeksi, Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği Ek.2-10. Maddesinin “Gıda işletmecileri sorumluluk alanları ile ilgili çalıştırdıkları personelin gıda hijyeni ile ilgili konularda eğitilmelerini sağlarlar” hükmü gereği ilki 2012 yılında gerçekleştirilen ve 5 yıl süreyle geçerli olan ve geçerlilik süresi dolan veya hiç eğitim almamış olan fırın çalışanlarına yönelik hijyen eğitimleri tekrar düzenlenmeye başlanmıştır. Eğitim sonunda sınav yapılmış olup, sınavda başarılı olanlara hijyen belgeleri teslim edilecektir. Katılamayanlar ve diğer ilçeler için eğitimler devam edecektir” denildi.