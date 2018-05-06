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06 Mayıs 2018 14:09

Aydın’da fırtına ağaç devirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınaya direnemeyen ağaç yola devrildi.

Aydın’da fırtına ağaç devirdi

06 Mayıs 2018 14:09


Aydın’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Efeler ilçesi Girne Mahallesinde refüjde bulunan çam ağacı fırtınaya dayanamayarak yola devirdi. Ağacın yola devrilmesi ile bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kökünden kırılarak yola devrilen ağacı yapılan çalışmalar sonucu yoldan kaldırdı. Çalışmalar esnasında yol tek şeritli olarak trafiğe açık tutuldu. Ağacın yola devrilmesi esnasında herhangi bir aracın veya yayanın yoldan geçmemesi faciayı önlerken, itfaiye tarafından yapılan çalışmanın sonlanması ile yolda trafik akışı normal seyrine döndü.




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