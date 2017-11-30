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30 Kasım 2017 10:15

Aydın’da fırtına etkili olacak

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi genelinde beklenen kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerindeki fırtınanın Aydın’da da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Aydın’da fırtına etkili olacak

30 Kasım 2017 10:15


Ege Bölgesi’nde İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın illerinde halen orta kuvvette, kıyılarda zaman zaman kuvvetli 15-45 km/sa esen rüzgarın, bu akşam saatlerinden itibaren güneyli yönlerden bölge genelinde kuvvetli 30-50 km/sa, İzmir, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir’in kıyı kesimlerinde 55-70 km/sa fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın Pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.


Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getireceği olumsuzluklar olan ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.




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