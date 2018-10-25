Aydın'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın ardından Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, tabelalar uçtu, bazı ev ve araçlarda maddi hasar oluştu.

Aydın'ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi İsmet Sezgin Parkı içerisinde yer alan bir asırlık çam ağacı şiddetli fırtına nedeniyle parkın karşı sokağında bulunan apartmanın üzerine devrildi. Apartman sakinleri büyük bir gürültü ile devrilen çam ağacını görünce şaşkınlık yaşadı. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler apartmanın üstüne devrilen çam ağacını keserek bulunduğu yerden kaldırdı. Aynı saatlerde Aydın Devlet Hastanesi önünde bulunan bir ağaçta rüzgarın şiddetine dayanamayarak 09 AAB 391 plakalı otomobilin üstüne devrildi. Ayrıca Fatih Mahallesi Şükran Güngör Tiyatro Salonu girişindeki dev tabela fırtınaya direnemeyerek ikiye ayrılıp yere düştü. Aydın'da oluşan fırtına sebebiyle can kaybı yaşanmazken ev, araba ve iş yerlerinde maddi hasar oluştu.