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Aydın'da fırtına öncesi hava değişti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 3 gündür açıklaması yapılan ve tedbir alınması istenen fırtına öncesi Aydın’da hava değişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 gündür açıklaması yapılan ve tedbir alınması istenen fırtına öncesi Aydın'da hava değişti. Hava sıcaklıkları birden hissedilir derecede düşerken rüzgar da etkisini göstermeye başladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından özellikle Aydın, Muğla ve çevresindeki iller için şiddetli fırtınaya karşı tedbir alınmasını isterken, yerel yönetimler de hazırlıklarına şimdiden başladı. Ege Kıyıları için Meteoroloji, hızı saatte 120 km çıkacak fırtına konusunda uyarırken, farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yerinin değişebileceğine işaret etti. Şu anda Aydın'da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde oluşturulan kriz masasında tedbirlere ilişkin görüşmeler başladı.

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