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10 Mayıs 2018 12:32

Aydın’da fuhuş operasyonu, 5 ayrı ülkeye mensup 28 kişi gözaltına alındı

Aydın’ın Didim ilçesinde fuhuş yaptıkları tespit edilen 28 yabancı uyruklu şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aydın’da fuhuş operasyonu, 5 ayrı ülkeye mensup 28 kişi gözaltına alındı

10 Mayıs 2018 12:32

Çoğunluğu Kırgızistan olmak üzere gözaltına alınanların 5 ayrı ülkeye mensup olduğu belirtildi.


Edinilen bilgiye göre Aydın Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından para karşılığı fuhuş yapıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde “Fuhuş, fuhuş yapmaya aracılık ve zorlama, fuhuş yapmak için yer ve imkan sağlama” suçları kapsamında yapılan operasyonda para karşılığı fuhuş yaptıkları saptanan Gürcistan uyruklu 5, Kırgızistan uyruklu 8, Özbekistan uyruklu 6, Kazakistan uyruklu 8, Ermenistan uyruklu 1 kadın olmak üzere, toplam 28 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar adli işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi.




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