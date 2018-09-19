Aydın'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Aydın'da, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Törenler kapsamında valilik önündeki Atatürk Anıtına Aydın Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanlığı ve Aydın Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanlığı çelenk sundu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece, “Bugünü 90.yıldönümü olarak büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türk Milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu uğurda bu toprakları çepeçevre sarmış düşmanlara karşı birçok zaferler kazanmıştır. Anadolu'nun her karış toprağında Kore'de Kıbrıs'ta canlarını hiçe sayarak vatan millet bayrak aşkıyla girdikleri tüm savaşlardan zaferle çıkmıştır. Türk Milleti bugün hür yaşıyorsa geçmişteki zaferlerimizin sonucu bilip ve bugünlere gelmemizdeki şehit ve gazilerimizin yazdığı muhteşem destanlarla öğünür. Bizim için vatan savunmasında gazi ve şehit olmak kadar büyük bir şeref yoktur. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Bu vatan uğruna bugüne kadar düşmanla kıyasıya mücadele eden malul veya muharip gazi olarak hayat mücadelesi veren bu değerli kişilere sahip çıkılmalıdır. Onlara gereken ilgiyi saygıyı göstermek, milletimizin geçmişine ve tarihine bağlılığın ifadesidir” dedi.

Aydın Valiliği önündeki tören sonrasında protokol üyeleri, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği ve Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin, sivil ve askeri erkan katıldı.