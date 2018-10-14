Aydın'da gece yarısı operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde birçok suça karıştığı iddia edilen şahıs elinde pompalı tüfekle saklandığı inşaatta izini kaybettirdi.

Edinilen bilgiye göre, birçok suçtan dosyası bulunan ve hakkında yakalaması bulunan Cihan K. isimli şahsın Orta Mahalle 205 sokakta bulunduğu yönündeki ihbar üzerine polisler harekete geçti. Orta Mahalle 205 sokakta arama yapan polislerin iki el silah sesi duymasının ardından bölgeye takviye kuvvet istendi. Bölgeye çevik kuvvet ve özel harekat polisleri sevk edildi. Kaçan şüphelinin 205 sokakta bir inşaata saklandığı bilgisi üzerine inşaatın etrafı ekipler tarafından çevrildi. 205 sokağa bağlantılı tüm sokaklarda önlem alan ekipler yaklaşık iki saat boyunca kaçan şahsı aradı. Özel harekat polislerinin inşaatta ve çevredeki binaların çatılarında yaptığı aramalarda Cihan K'nin izine rastlanmadı. Polisler olayın yaşandığı bölgede arama çalışmalarına devam ediyor.