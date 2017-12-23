Aydın’da geleceğin kaşifleri yetişecek

STEM Projesi kapsamında Aydın il genelinde 16 anaokulu, 5 ilkokul, 6 ortaokul, 6 lise ve 1 BİLSEM olmak üzere toplam 34 pilot okul belirlenirken, STEM Atölyelerinin ilki Köşk 100. Yıl Atatürk İlkokulunda açıldı. Bu atölyede bulunan robotik, kodlama, akıl oyunları ve maker çalışması materyallerinden 315 öğrencinin yararlanacağı öğrenilirken, diğer eğitim kurumlarına model olacağı öngörülüyor.

Protokol tarafından yapılan açılışın ardından öğrenciler atölyede yapmış oldukları icatları tanıttılar. Tanıtımın ardından Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu’na sığla ağacı fidanı hediye ederek projenin bu ağaç gibi dallanıp budaklanması dileğinde bulundu.

STEM Projesini çok önemsediklerini ifade eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, “Eğitimden bahsedeceksek artık önümüzdeki yıllarda STEM yaklaşımları olmadan bir eğitimden bahsetmek mümkün olmayacak. Gelişen dünya içinde çok fazla bir anlamı olmayacak. Dolayısıyla biz çocuklarımızın düşünen hayal eden ve üreten bir mantalite ile eğitim görmeleri adına bu projeyi ciddi bir manada önemsiyoruz. Şu ana Köşk Atatürk 100. Yıl İlkokulunda bir laboratuar açıldı. Biz ilerleyen süreçlerde bütün okullarımızda, ilkokul, ortaokul ve liselerimizde hatta anaokullarımızda bu projenin versiyonlarını kendilerine uygun halde uygulamalarını temin etmeye çalışacağız. Eğitimin en temelinde duran hadiselerden bir tanesi de hayal edebilme gücüdür. Eğer çocuğun hayali varsa, geleceği vardır. Bu hayal edebilmeyi yeni bir takım şeyler öğretebilmeyi aslında çocuklarımız görüyor” diye konuştu.

Okul Proje Koordinatörü Aysel Avcı öğrencilerin projeye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar öğrencilerimiz olduğu için onlara uygun setlerimizi temin ettik ve bu sınıfımızı oluşturduk. Öğrencilerimiz akıllı tahtada kodlama yapıyor, sensorlu çalışmalarımız var, yenilenebilir enerji üzerine setlerimiz var, aynı zamanda akıl ve zeka oyunları köşemiz var. Bunların kurulumlarını öğrencilerimiz yaptı. Oluşan çalışmalar ile ilgili hangi alanlarda kullanıldığı, ne işe yaradığı, çalıştıkları setin amacı nedir gibi bilgileri de bu şekilde edinebiliyorlar” dedi.

Açılışa, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mesut Cin, İlçe Emniyet Amiri İsmail Akbulut, Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, Okul Müdürü Aydın Sarıbaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.