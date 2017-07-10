Aydın’da gençleri tenis merakı sardı

Aydın Efeler İlçesinde gençlerin yaz tatillerini değerlendirmesi ve faydalı aktiviteler yapması amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce açılan kurslarda yüzlerce öğrenci tenis öğrenmek için kayıt yaptırdı.

Yaz spor kurslarına yönelik kayıtların devam ettiği belirtilirken gençler sabah erken saatlerden itibaren spor yapmaya başlıyor. Okulların kapanması ile başlayan kurslarda güreş, futbol, voleybol, tenis olmak üzere birçok spor dalında gençler sağlıklı bir gelecek için uygun oldukları spor dallarında eğitiliyor.

Sağlıklı bir yaşam için sporun çocukluktan ölene kadar yapılması gerektiğini belirten Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, tüm gençlerin spora yönlendirilmesini istedi.

“Hızlı karar verme yeteneğini geliştiriyor”

Sporun vücut gelişiminin yanında beyin gelişimine de olumlu katkıları olduğunu belirten Tenis Antrenörü Anıl Demir, her yaşta herkesin kendisine uygun yapabileceği bir spor olduğunu belirterek “Tenis sporuna karşı Aydınlı gençlerin yoğun bir ilgisi var. Kayıtlarımız devam ediyor. Şu anda yaklaşık 300 kursiyerimizle çalışma yapıyoruz. Kayıtlarımız devam ediyor. Erol Yüztaş ve Tuğba Hep hocalarımızla gençleri en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Teniz sporu bireysel odluğu için vücut gelişiminin yanında hızlı karar verme yeteneğini de geliştirir” dedi.