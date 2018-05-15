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15 Mayıs 2018 16:08

Aydın’da Gençlik Haftası başladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 15-19 Mayıs 2018 tarihleri arasında çeşitli faaliyetler ile gerçekleştirilecek olan Gençlik Haftası Aydın’da başladı.

Aydın’da Gençlik Haftası başladı

15 Mayıs 2018 16:08


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan Gençlik Haftası faaliyetleri, Aydın’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başladı.


Çelenk sunma törenine Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Reşit Akçalı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Feti Karsak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri ve personeller katıldı.


Vali Köşger makamında ziyaret edildi


Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve Gençlik Merkezi gönüllü gençleri Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret ederek, gençlik haftası hakkında bilgi sunumunda bulundu.


Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde 15 - 19 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak olan Gençlik Haftası etkinliklerinde sportif ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilecek.


Kutlamalar Cumartesi Günü 09.30’da Adnan Menderes Stadında


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı cumartesi günü saat 09.00’da Aydın Valiliği önü Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başlayacak olup, ardından törene katılan vatandaşlar ve sporcular ile birlikte Adnan Menderes Stadına kortej yürüyüşü gerçekleştirilecektir. Adnan Menderes Stadında Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından saat 09.30’da sportif ve kültürel gösteriler gerçekleştirilecek.




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