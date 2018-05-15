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15 Mayıs 2018 09:14

Aydın’da Gençlik Haftası voleybol finalleri başladı

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde başlayan Gençlik Haftası Voleybol Turnuvasının final müsabakaları Efeler Atatürk Spor Salonunda başladı.

Aydın’da Gençlik Haftası voleybol finalleri başladı

15 Mayıs 2018 09:14


Kuşadası, Yenipazar, Köşk, Kuyucak ve Çine ilçelerinde yapılan grup müsabakalarında Kuşadası grubundan Söke Kız ve Söke Takımları, Yenipazar grubundan Yenipazar Kız Takımı, Köşk grubundan Köşk Erkek Takımı, Kuyucak grubundan Karacasu Kız Takımı ve Bozdoğan Erkek Takımı, Çine grubundan ise Efeler Kız Takımı ve İncirliova Erkek Takımı yarı finale çıkma hakkı kazandı.


Aydın Voleybol İl Temsilciliğinin faaliyet takviminde yer alan ve Efeler Atatürk Spor Salonunda 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü başlayan Gençlik Haftası Voleybol Turnuvası final grubunun açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Spor Şube Müdürü Mikail Kavaklı, Okulsporları Şube Müdürü Hamide Ercan, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Köşk Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hakan Aydın, Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu, Okulsporları İl Temsilcisi Ayhan Afşar, yarı finale çıkmaya hak kazanan takımlar ve seyirciler katıldı.


İl Müdürü Ökkeş Demir açılış konuşmasında turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür etti ve final grubunda müsabaka yapacak olan takımlara ve sporculara başarılar diledi. Ayrıca İl Müdürü Demir okullara ve beden eğitimi öğretmenlerine spora vermiş oldukları desteklerden dolayı ve bu müsabakalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.


Bir hafta boyunca Efeler Atatürk Spor Salonunda tamamlanacak olan Gençlik Haftası Voleybol turnuvası finalleri sonucunda derece elde edecek olan takımlara Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kupa, sporculara madalya ve başarı belgesi takdim edilecek.




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