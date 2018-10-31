Aydın'da gıda denetimleri devam ediyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimizde toplam, 1819 adet gıda üretim yeri, 12 bin 960 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Eylül ayında gıda üretim yerlerine 241 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1974 adet olmak üzere toplam 2 bin 215 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 65 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 15 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 143 bin 341 TL cezai işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Eylül ayı içerisinde 764 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 4 milyon 064 bin 644,30 kilogram kuru incir, 47 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 450 bin 157,17 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 811 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 4 milyon 514 bin 801,47 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Eylül ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 62 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 25 adet, üretim yeri ile ilgili 4 adet olmak üzere toplam 91 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 73 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 190 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.