Aydın'da gölete düşen dede ve torunun cansız bedenlerine ulaşıldı

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kabalar Mahallesi'nde sabah gölete düşerek kaybolan dede ve torunun cesetlerine ulaşıldı. Dede ve torunun gölete düşmesinin ardından olay yerine gelen İzmir Deniz Polisi Su Altı ekibindeki dalgıçlar göle girerek cesetleri sudan çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Çine'nin Kabalar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Özdemir (77) ve torunu Mehmet Karataş (19) komşuları Ünal Özdemir ve Mehmet Özdemir ile birlikte su almak için Kabalar Mahallesi'ndeki Sarıköy Göleti'ne gitti. Su almak için çalışırken dede Mehmet Özdemir dengesini kaybederek gölete düştü. Dedesinin gölete düştüğünü gören torunu Mehmet Karataş da ona yardım etmek isterken peşinden gölete düştü. Ünal Özdemir ve Mehmet Özdemir'in dede ve torunu kurtarmak için yaptıkları çaba da sonuç vermedi. Jandarma ve 112 acil servis ekiplerine haber verilmesinin ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Acı haberi duyan köylüler gölete koştu

Dede ve torunun gölete düştüğü haberini alan onlarca köylü Sarıköy Göleti'ne koştu. Büyük üzüntü yaşayan ve gelecek iyi haberi bekleyen köylüler gözyaşlarına boğuldu. Gölete düşen 19 yaşındaki Mehmet Karataş'ın görme engelli babası da köylülerin kucağında gölete getirildi.

İzmir'den su altı ekibi geldi

Gölete girmenin tehlikeli olması nedeniyle jandarma ekipleri tarafından gölet etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. Gölete kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken, gölete düşen dede ile torununu göletten çıkarmak için içinde uzman dalgıçların da bulunduğu İzmir Deniz Polisi Sualtı ekibi olay yerine geldi. Dalgıçlar gölde yaptıkları aramada dede ile torunun cansız bedenlerini bularak sudan çıkardı. Sudan çıkan dede ve torunun cansız bedenlerini gören aile fertleri gözyaşlarına boğuldu. Sudan çıkarılan cesetler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.