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30 Nisan 2018 13:22

Aydın’da güreş heyecanı sona erdi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı’nın 2018 yılı faaliyet takviminde yer alan Büyük Minikler Greko-Romen Güreş Grup Müsabakaları Aydın’da tamamlandı.

Aydın’da güreş heyecanı sona erdi

30 Nisan 2018 13:22


Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda yapılan güreş grup müsabakalarına Türkiye genelinde yaklaşık 350 sporcu katıldı.


Dört gün boyunca Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda gerçekleşen güreş grup müsabakaları 38 kg, 41 kg, 44 kg, 48 kg, 52 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 75 kg, 85 kg ve 100 kg sıkletlerinde tamamlandı.


Aydın’dan Katılan Sporcular 6 Madalya Kazandı


Aydın’ı temsilen Büyük Minkler Greko-Romen Güreş Grup Müsabakalarına katılan Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait Güreş Eğitim Merkezinde yatılı kalan sporcular iki 1’incilik, bir 2’ncilik ve üç 3’üncülük madalyası kazandı. Ayrıca Aydın Güreş Eğitim Merkezinde yatılı kalan 12 sporcu Afyon’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası katılma hakkı kazandı.


Güreş grup müsabakalarını Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Uşak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Mercan, Spor Şube Müdürü Mikail Kavaklı ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Kahriman izledi.


Grup müsabakalarının sonucunda derece elde eden sporculara Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından madalya takdim edildi.




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