Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 16:08

Aydın’da güvenli trafik için çalışmalar devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla yaya geçidi, sinyalizasyon ve asfalt çizgi çalışmalarına ağırlık verdi.

Aydın’da güvenli trafik için çalışmalar devam ediyor

19 Eylül 2017 16:08


Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin üstlendiği sinyalizasyon, yol çizgileri ve trafik levhaları çalışmalarının büyük bir kısmını tamamlanırken düzenlemeler tüm hızıyla sürüyor.


Şimdiye kadar Nazilli, Efeler, Germencik, Söke, Bozdoğan ve İncirliova’da silinen ve eskiyen toplam 82 kilometrelik asfalt çizgileri yenilenirken Aydın, Didim ve Nazilli’de de sinyalizasyon düzenlemeleri yapıldı.


Bunların yanı sıra Kuşadası, Karpuzlu, Söke, Yenipazar, Koçarlı, Nazilli, Germencik, Bozdoğan, Kuyucak, Karacasu’da da vatandaşların güvenliği için yaya geçidi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Yayalara ve sürücülere kaliteli koşullarda ulaşım imkânı sağlamak için bağlantı yollarını genişletiyoruz. Ayrıca kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları da yapıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi var gücüyle çalışmaya devam edecek. Yayalara ve sürücülere daha kaliteli koşullarda ulaşım imkânı sağlamak için ara vermeden çalışacağız” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç