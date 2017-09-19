Aydın’da güvenli trafik için çalışmalar devam ediyor

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin üstlendiği sinyalizasyon, yol çizgileri ve trafik levhaları çalışmalarının büyük bir kısmını tamamlanırken düzenlemeler tüm hızıyla sürüyor.

Şimdiye kadar Nazilli, Efeler, Germencik, Söke, Bozdoğan ve İncirliova’da silinen ve eskiyen toplam 82 kilometrelik asfalt çizgileri yenilenirken Aydın, Didim ve Nazilli’de de sinyalizasyon düzenlemeleri yapıldı.

Bunların yanı sıra Kuşadası, Karpuzlu, Söke, Yenipazar, Koçarlı, Nazilli, Germencik, Bozdoğan, Kuyucak, Karacasu’da da vatandaşların güvenliği için yaya geçidi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Yayalara ve sürücülere kaliteli koşullarda ulaşım imkânı sağlamak için bağlantı yollarını genişletiyoruz. Ayrıca kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları da yapıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi var gücüyle çalışmaya devam edecek. Yayalara ve sürücülere daha kaliteli koşullarda ulaşım imkânı sağlamak için ara vermeden çalışacağız” diye konuştu.