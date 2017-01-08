Aydın’da Halep için toplanan 15 tırlık yardım filosu dualarla Suriye’ye uğurlandı. Vali Ömer Faruk Koçak, “Arap Baharı başladığından bu yana asıl hedef Türkiye’ydi” dedi.

Halep’te yaraların sarılması amacıyla Aydın’da İl Müftülüğü, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğinde “Halep’te İnsanlık Ölmesin” sloganıyla düzenlenen yardım kampanyası devam ediyor. 20 gün önce başlayan kampanyada bugüne kadar toplanan 15 tır dolusu yardım malzemesi dualarla yola çıktı. Törene Vali Ömer Faruk Koçak, İl Müftüsü Ömer Kocaoğul, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Efeler İlçe Müftüsü Salih Akcan, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Enes Yıldız, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan İl Müftüsü Kocaoğul, Halep’e yönelik yardım kampanyası için 20 gün önce sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiklerini belirterek, “Suriye’de 5 seneden beri bir dram yaşanıyor. Halep’te anneler evlatsız, çocuklar yetim kalıyor. Biz bu acıya kayıtsız kalamazdık. Beraberce çalışıp ilimizden bir tır filosu göndermeyi kararlaştırdık. Türkiye Diyanet Vakfı Aydın Şubesi olarak ilimizden 900 bin TL para topladık. 3’ü bugün yola çıkmak üzere 12 tırlık yardım göndereceğiz. Diğer tırları da 15 günde bir üç tane olmak üzere dört grup halinde Halep’teki kardeşlerimize ulaştıracağız” dedi.



“Asıl hedef olan Türk milleti dimdik ayakta duruyor”

Arap Baharı başladığından bu yana asıl hedefin Türkiye olduğunu söyleyen Vali Koçak ise, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’nin dünyanın vicdanı olmasından rahatsız olanların asıl nihai hedeflerinin Türkiye olduğunu düşünüyorum. Aslında Arap Baharı başlamadan önce farklı yerlerde insanlığı öldürmeye yönelik faaliyetler olduğunda gene hedefin ülkemiz ve büyük milletimiz olduğunu hepimiz biliyorduk. Bosna’da, Çeçenistan’da ve Arakan’da insanlık öldürülmeye çalışırken, orada olan milletimiz sınırlarımıza dayanan insanlığı öldürme girişiminde de gene dimdik ayakta durdu. Bugün ülkemizin içerisinde gördüğümüz terör faaliyetleri aslında bu girişimlerin özeti ve bir sonucudur. Bugün güzel ve bereketli Aydın’ımızın aziz insanları topladıkları 15 tır yardım malzemesini Suriye’deki kardeşlerimize gönderiyor.”

Yapılan konuşmaların ardından yardımları taşıyan tırların Halep’te sağ salim ulaşabilmesi için dua edildi. Daha sonra 15 araçlık ilk filo, konvoy halinde Suriye sınırına doğru yola çıktı. Kampanya kapsamında toplanmaya devam eden yardımların gönderilmesiyle toplam tir sayısının 24’e ulaşacağı bildirildi.