Aydın’da halk sağlığı standına yoğun ilgi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 03-09 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla Atatürk Kent Meydanı’nda çeşitli branşlarda stantlar açarak vatandaşları bilgilendirdi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger stantları gezerek, sağlık çalışanlarından bilgi aldı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, vatandaşların sağlıklı bir hayat yaşamaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Halk Sağlığı Haftası’nda halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünğr kılmak ve vatandaşları bilgilendirmek için stantlar açtık. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak 15-49 yaş kadın izlemleri, evlilik öncesi danışmanlık, gebe bilgilendirme sınıfı, doğum öncesi ve lohusalık dönemi izlemleri, sezeryan oranının azaltılması ve normal doğumun teşviki programları, gebelik ve süt verme döneminde D vitamini desteği ile kadın sağlığı çalışmaları, bebek ve çocuklarımıza yönelik Yenidoğan İşitme Tarama Programı, Yenidoğan Görme Taraması Programı, Gelişimsel Kalça Displazisi Tarama programı, Ulusal Aşı Programı kapsamında aşılama faaliyetleri ile koruyucu sağlık hizmetleri sürdürülmektedir” dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise “Ülkemizin son dönemlerde sağlık alanında geldiği durum oldukça iyi bir yerdedir. Esas olan hastalanmadan sağlıklı yaşamı sürdürebilmektir. Doğumdan itibaren daha sağlıklı bir yaşamı kurgulayabilmek için alınması gereken tedbirlerle ilgili tanıtıcı bir faaliyet icra ediliyor. Bölgemiz açısından Aydın bazı konularda merkez konumunda. Kanser tedavisinde elimizde bulunan ekipmanlar Muğla ve Denizli’de de kullanılıyor. O açıdan bölgemiz oldukça iyi durumdadır. Türkiye’de her 5 ölümden birisi kanserden. Ülkemizde kanserden ölüm yüzde 21-07’lik bir orana denk geliyor. Aydın bu ortalamanın altında. Aydın evvelden beri uzun ömürlü inanların yaşadığı bir şehir olarak biliniyor. İlimizdeki kanserden ölüm oranı ise yüzde 20,5’lik bir orandır. Bu tür erken teşhise yönelik faaliyetlerin katkısı olduğunu değerlendiriyoruz. Sağlık müdürlüğümüzün özellikle sağlıklı yaşamı vurgulamaya yönelik yapacağı faaliyetler hizmetler, bundan sonra artarak devam edecektir” diye konuştu.