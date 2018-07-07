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07 Temmuz 2018 09:58

Aydın’da halkalanan 9 yaban hayvanı doğaya salındı

Aydın’da tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan 4 türden 9 hayvan halkalanılarak doğaya salındı.

Aydın’da halkalanan 9 yaban hayvanı doğaya salındı

07 Temmuz 2018 09:58



Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü çalışma alanı içerisinde doğada yaralı ya da güçten düşmüş vaziyette bulunan yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyon süreci sonrasında Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğümüz tarafından kuşlarda halkalama, memelilerde markalama işlemi gerçekleştirildi. Bu kapsamda İzmir ve Aydın İllerimizde tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlamış olan 5 türden toplam 13 yaban hayvanı halkalanarak doğaya salındı.


Aydın’da Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan Paşalı, Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin, Mühendis İ.Mehmet Kahraman, Veteriner Hekim Dr. Ebru Tong, Mühendis Nilgün Satmaz ve Kanatger Topluluğu temsilcilerinin katılımı ile yapılan çalışmada 4 türden toplam 9 yaban hayvanının halkalama işlemi gerçekleştirildi. Halkalama çalışmaları tamamlanan 1 adet Kerkenez (Falco tinnunculus), 2 adet şahin (Buteo buteo), 1 adet peçeli baykuş (Tyto alba), 4 adet kukumav (Athene noctua) ve 1 adet alaca baykuş (Strix aluco) doğaya salındı.



Halkalama çalışmaları sayesinde uluslararası düzeyde yaban hayatının izlenmesi, türlerin göç yolları, göç stratejileri, göç zamanı, yaşam süreleri, kışlama ve üreme alanlarının belirlenmesi, hayatta kalma analizi, konaklama ekolojisi konularında bilgi edinilerek türlerin korunması amaçlanıyor.




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