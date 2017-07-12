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12 Temmuz 2017 13:39

Aydın’da HAP eğitimi gerçekleşti

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği işbirliği ile hastanelerin afet ve acil durumlar karşısında hazırlıklı olabilmeleri amacıyla 5-7 Temmuz tarihleri arasında Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması (HAP) masa başı uygulayıcı eğitimi düzenlendi.

Aydın’da HAP eğitimi gerçekleşti

12 Temmuz 2017 13:39


Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı üç gün süren eğitime; Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serkan Şenel, Aydın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan, İdari Hizmetler Başkanı Op.Dr. Nevzat Önen, Mali Hizmetler Başkanı Erol Dinçer, sağlık tesislerinin sorumlu yöneticileri ve Sivil Savunma sorumluları katıldı.


Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekibinden eğitimciler tarafından verilen eğitimde olası deprem, sel, yangın vb. afet durumlarında hastanelerin alacağı önlemler ve erken müdahale konularında teorik eğitimin ardından masa başı tatbikatları yapıldı.


Ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere ilişkin önlem almalarını, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.




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