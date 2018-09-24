Aydın'da hava sıcaklıkları 5 ila 8 derece azalacak

Yarın Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile Aydın'da hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren 5 ila 8 derece azalacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bölgemizin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının salı günü bölgemizin kuzeyinde (Balıkesir ve Çanakkale) 8 ila 12 derece, Çarşamba günü bölgemizin geri kalanında (İzmir, Manisa ve Aydın) 5 ila 8 derece azalması bekleniyor. 25 Eylül 2018 Salı ve 26 Eylül 2018 Çarşamba günü yağışların bölgemizin kuzey kesimlerinde etkili olacağı, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu ile Balıkesir'in Merkez ve kuzey ilçelerinin sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İzmir'de havanın genellikle parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ancak Salı ve Çarşamba günü kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı Bugün 33 derece beklenen en yüksek hava sıcaklığının Çarşamba günü 10 derece kadar azalarak 23 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Salı ve Çarşamba günleri, bölgemizin özellikle orta ve kuzeyi ile kıyı hattında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte hava sıcaklıklarında kısa sürede beklenilen ani ve hissedilir değişimlerin meydana getireceği sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.