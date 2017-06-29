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29 Haziran 2017 13:23

Aydın’da havalı ve ateşli silahlar antrenörlük kursu açılıyor

Aydın üst üste ulusal düzeyde açılan antrenörlük kurslarına bir yenisini daha ekleyerek Havalı ve Ateşli Silahlar 1.

Aydın’da havalı ve ateşli silahlar antrenörlük kursu açılıyor

29 Haziran 2017 13:23

Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursuna ev sahipliği yapıyor.


Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 11 - 22 Temmuz 2017 tarihleri arasında açılacak olan Havalı ve Ateşli Silahlar 1.Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursuna katılımın yoğun olması bekleniyor. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün talebiyle Spor Genel Müdürlüğünün onayıyla ve Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan antrenörlük kursu 12 gün boyunca Aydın ilinde tamamlanacak.


Antrenörlük kursunun özel eğitim programında yer alan teknik taktik dersleri 11 - 16 Temmuz 2017 tarihleri arasında Türkiye’de sadece belli illerde bulunan ve bir tanesi de Aydın’da yer alan elektronik sistemli Gençlik Merkezi Havalı Silahlar Atışı Poligonunda gerçekleştirilecek. Kurs bitiminde gerçekleştirilecek sınav sonucunda başarılı olan katılımcılar Havalı ve Ateşli Silahlar 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Belgesinin sahibi olacak.




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