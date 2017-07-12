Aydın’da Haziran ayında 2 bin 105 işyeri denetlendi

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce Haziran ayı içerisinde de, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edilmiştir.

İlimizde toplam, 1739 adet gıda üretim yeri, 12 bin 944 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Haziran ayında gıda üretim yerlerine 343 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1762 adet olmak üzere toplam 2 bin 105 adet denetim gerçekleştirilmiştir.

Ramazan ayı münasebeti ile toplu tüketim yerleri ve fırınların denetimlerine ağırlık verilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 55 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 21 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 184 bin 636 TL cezai işlem uygulanmıştır.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce Haziran ayı içerisinde 98 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 687 bin 785,50 kg kuru incir, 17 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 281 bin 306,52 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam, 115 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 969 bin 092,02 kg gıda maddesi ihracatı ve 5 adet sağlık sertifikası düzenlenerek Rusya Federasyonuna 92 bin 320 kg meyve sebze ihracatı gerçekleştirilmiştir. Alo Gıda 174 hattına, Haziran ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 36 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 9 adet, gıda üretim yeri ile ilgili 5 adet olmak üzere toplam 50 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 41 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Alo 174 Şikayetine istinaden 1 adet gıda satış yerine 1603 TL’lik yasal işlem uygulanmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)’ne kaydedilmektedir.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 190 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.