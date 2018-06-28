Aydın’da Haziran yağmuru

Aydın’ın Efeler ilçesinde bugün sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binalara ve iş yerlerine sığındı. Yağmura hazırlıklı olan vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri şemsiyeler ile ıslanmaktan kurtuldu. Haziran ayında yağan yağmur hava sıcaklıklarını düşürürken, sağanak yağışlı havanın iki gün daha sürmesi bekleniyor. Hafta sonu yağışlı havanın geride kalması ile sıcaklıkların mevsim normallerine döneceği tahmin ediliyor.