Aydın’da Hüsn-ü Hat, Tezhip ve Ebru sergisi beğeni topladı

Sergisi açılışı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in eşi Fatma Köşger’in katılımıyla İlim Yayma Cemiyeti Aydın Şube Merkezi Cihanoğlu Külliyesinde sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

İlim Yayma Cemiyeti Aydın Şube Başkanı Recep Yavuz, sergi hakkında yaptığı açıklamada; “Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen İlim Yayma Cemiyeti Aydın Şubesi tarafından yürütülen ‘Hayatın İçindeyiz’ projesi faaliyetlerimizden Geleneksel Sanatlar Hat-Ebru ve Tezhip kurslarına katılan gençlerimizin yapmış oldukları çalışmalar ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Cemiyetimiz arasında yapılan protokol çerçevesinde Aydın Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Cihanoğlu Külliyesi Bilgi Evimizde düzenlemiş olduğumuz Geleneksel Sanatlar Hat - Ebru ve Tezhip kurslarına katılan 9-15 yaş arası öğrencilerimiz ve 15 yaş üstü kursiyerlerimiz eğitimini aldıkları kurslarda ortaya çıkardıkları eserlerini sergileme imkânı buldular. İlim Yayma Cemiyeti Aydın Şubesi Yaygın Eğitim Merkezi Cihanoğlu Külliyesi - Bilgi Evimizde Hüsn-ü Hat alanında Saadet Eyice, Ebru alanında Ayşegül Eyice ve Tezhip alanında Elif Kara Kültürel mirasımız olan geleneksel sanatların Aydın’ımızın insanına ve gelecek nesillere aktarılmasına öncülük etmektedirler.

Farklı yaş guruplarındaki kursiyerlerin ve gençlerin yapmış oldukları 150’nin üzerinde eser sergimizde yer almıştır. Kurslarımızda azim, sabır ve gayretle devamlılık gösteren değerli kursiyerlerimize ve onlara bu güzel sanatları sevdiren, öğreten ve emek veren değerli hocalarımıza teşekkür ederiz.

Gençlik ve Spor Bakanlığına, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne ve Aydın Efeler Halk Eğitim Merkezine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.İlim Yayma Cemiyeti Aydın Şubesi gençlerin yetişmesinde ve Kültürel Mirasımızın yaşatılmasında öncülük etmeye devam edecektir” dedi.