Aydın’da ihtiyaç sahiplerine 2 milyonluk yardım

Aydın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Aydın Valiliği il merkez vakfı ve 17 ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığımızca ihtiyaç sahibi ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın temel gıda gereksinimlerini karşılamaları amacıyla yapılan ayni ve nakdi yardımlar yapılmıştır.

Ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın temel gıda gereksinimlerini karşılamaları amacıyla Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden ilimize

1 milyon 577 bin 186 TL kaynak aktarılmış, ayrıca vakıflarımızda öz kaynaklarından 580 bin 253 TL ilave edilmek üzere 2 milyon 157 bin 439 TL toplam kaynak tahsisi yapılmıştır. Bu kapsamda Aydın Valiliği İl merkez Vakfı ve 17 İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile 8 bin 955 kişi ve aileye 1 milyon 812 bin 830 TL nakdi olarak,

3 bin 190 aileye 266 bin 390 TL tutarında gıda paketi yardımı yapılmıştır. İlimizde Ramazan ayı münasebetiyle Aydın İl merkez Vakfı ve 17 İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığımızca 12 bin 145 ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere toplamda 2 milyon 079 bin 220 TL ayni ve nakdi yardım yapılmıştır” denildi.