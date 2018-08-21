Aydın’da il protokolü bayramlaştı

AK Parti, CHP ve İyi Parti Milletvekillerinin de katıldığı bayramlaşma programına il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da iştirak etti.

Vali Köşger bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, “Bugün çok güzel bir bayramı idrak ediyoruz. Aydın’da da hakikaten güzel bir bayram havası var. Dün mezarlık ziyaretleri ile başlayan bayram ortamı, sevinci bugün sabah Bayram Namazı ile zirveye ulaştı. Şimdi de vatandaşlarımız dini vecibelerini yerine getiriyorlar. Bir taraftan kurbanlarını kesiyorlar, bir taraftan da birlik beraberliği sağlayacak bayramlaşma programları icra ediliyor. Resmi bayramlaşma programımızı burada icra ediyoruz. Ben tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Milletimizi huzur içinde güven ve mutluluk içinde daha güzel bayramlar kutlamalarını temenni ediyorum” dedi.