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20 Haziran 2017 10:13

Aydın’da ilahi ve kasideli dilencilik dönemi

Aydın’da dilenciler Ramazan ayı dolayısıyla sistem değiştirip, soksak sokak kapı kapı dolaşıp ilahi ve kaside okuyarak vatandaşlardan fitre ve zekat istemeye başladı.

Aydın’da ilahi ve kasideli dilencilik dönemi

20 Haziran 2017 10:13

Değişik illerden geldiklerini ve zor durumda olduklarını belirten dilenciler işlerin düşüklüğünden dert yandılar.


Önceki Aydın Efeler ilçesi merkezine gelen bir grup dilenci farklı bir sistem ile dilendi. Dolaştıkları sokaklarda ilahi ve kasideler okuyarak apartmanlara seslenen dilenciler vatandaşlardan fitre ve zekat talep ettiler. Hasanefendi Mahallesinde sokaklar zaman zaman dilencilerin okuduğu ilahi ve kasidelerle yankılanırken, dilencilerin yeni yöntemi oldukça dikkat çekti.


“Çok para kazanıyorlar diye yazmayın”


Yeni yöntemleri ile oldukça dikkat çeken dilenciler karşılarında gazetecileri görünce haberciler yüzünden hasılatlarında ciddi düşüş olduğunu belirttiler. Önce Ilıcabşaı Mahallesi’nden olduklarını belirtip daha sonra başka şehirlerden Aydın’a ramazan dolayısıyla dilenmeye geldiklerini belirten dilenciler kendilerini fotoğraflayan gazeteciye “Sizin yüzünüzden kimse artık para vermez oldu. Gazete ve televizyonlarda sanki günlük bin, 2 bin lira para kazanıyormuşuz gibi yazıyorsunuz. Gelin üstümüzü kontrol edin. Doğru dürüst para veren olmuyor artık. Lütfen haberlere çok para kazanıyor diye yazmayın” diye uyardılar. Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olan dilenciler ilahi ve kaside okuya okuya işlerine devam etmek üzere şehirde dolaşmaya devam ettiler.




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