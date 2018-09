Aydın’da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı yapıldı

İlçe milli eğitim müdürleri toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu başkanlığında, il milli eğitim müdür yardımcıları ve 17 ilçe milli eğitim müdürünün katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu toplantıda yaptığı konuşmada, “Bizler çocuklarımız ve onların geleceği için buradayız. Okullarımız fiziksel anlamda çok katlı binalar olmasından öte öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile anlam kazanmaktadır. Akademik bilgilerini huzurlu bir çalışma ortamında öğrencilerine aktarabilen bir öğretmen bizim için geleceğe hazırladığımız çocuklarımızın garantisidir. Benim gözümde öğretmen başarısı sadece akademik sınav başarısı ile değil; huzurlu bir okul ortamında öğrencisinin başına dokunduğu, elini omzuna koyduğu her an ile ölçülür. Okul ortamında ılımlı bir çalışma ikliminin oluşması, kurum kültürünün yerleşerek okullarımızın çocuklarımızın ikinci evi haline gelmesini sağlayacak olanlar ise siz ilçe idarecilerimizin önderliğinde okul müdürlerimizin görevidir. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını seven ve sahiplenen bir nesil olarak yetişmesinde bu hususların çok önemli olduğunu düşünerek, sizlerin çalışmalarınızı bu minvalde yoğunlaştıracağına inanıyorum” dedi.

Toplantıda ilçeler bazında yeni eğitim-öğretim yılının sorunsuz ve verimli bir şekilde geçirilebilmesi için yapılan hazırlık çalışmaları ve yıl içinde yapılacak çalışmalar değerlendirildi.