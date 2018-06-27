Aydın’da İlçe Seçim Kurulu MHP, CHP ve HDP’nin itirazlarını reddetti

Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için Aydın’da kullanılan oyların yeniden sayılması yönünde Efeler İlçe Seçim Kurulu’na yapılan itirazlar reddedildi.

MHP Aydın İl Teşkilatının Aydın ili genelindeki tüm sandıkların, HDP İl Teşkilatının Aydın’da ili genelinde milletvekilliği seçiminde geçersiz sayılan 16 bin oy ile CHP İl Teşkilatının ise il genelindeki belirli sandıkların yeniden sayılması yönündeki yaptığı itirazlar, Efeler İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Ret kararının ardından MHP Aydın İl Teşkilatı ile MHP Aydın Milletvekili Deniz Debboylu’nun da kişisel olarak bu kez İl Seçim Kuruluna itiraz ettiği öğrenildi.

Bilindiği gibi kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından MHP Aydın’da bir milletvekili çıkarırken, yurt dışı oylarının sandıklara yansımasından sonra elde edilen milletvekilliği AK Parti’ye geçmişti.