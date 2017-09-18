Aydın’da ilk ders zili Vali Köşger’den

Aydın’da ilk ders zilini Vali Yavuz Selim Köşger öğrencilerle birlikte çalarken Vali Köşger, ilk derste yaptığı konuşmada öğretmenlere seslendi. Milli ruhtan söz eden bugün zengin yeraltı kaynaklarına sahip olmasına rağmen Ortadoğu’da birçok ülkenin düştüğü durumun eğitimsizlik ve milli ruh bilinci olmamasından kaynaklandığını belirterek “Kendisini davaya adamış öğretmen gerekirse bir ağacın altında dahi öğrencilerine milli ruhu aşılar ve en iyi şekilde eğitir” dedi.

Aydın Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda düzenlenen törenle 179 bin 105 öğrenci, 807 okulda, 8 bin 900 derslikte eğitim öğretime başladı. Yaklaşık 3 aylık bir tatilin ardından yeni eğitim öğretim yılı için okullara koşan öğrenciler kadar velilerin de oldukça heyecanlı olduğu gözlenirken törende Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın mesajı okundu.

Törende ilk konuşmayı yapan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Taner Yedinci, amaçlarının milli ve ahlaki değerlere sahip gençler yetiştirmek olduğunu ve bu kapsamda tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ise Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü olarak milli ve manevi değerler ışığında bir eğitim ve öğretim sezonu geçireceklerini söyledi.

“Orta Doğu’nun içine düştüğü durumu unutmayalım”

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, törene katılanlara ve öğretmenlere ‘mesai arkadaşlarım’ diye hitap ederek başladığı konuşmasında 2017-2018 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek uzun uzun milli ruhtan söz etti. Orta Doğu’da yaşanan olaylardan söz eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Bir ülkenin gelişip kalkınması ve geleceğe güvenle bakabilmesi için insanlarını iyi eğitmelidir. İstikbale güvenle bakabilmenin temel unsuru eğitimdir. Zengin yeraltı kaynaklarımızın olmaması önemli değil. İnsanımızı iyi eğitirsek geleceğinizi güvence altına alırsınız. Zengin maden yataklarına sahip olmalarına rağmen Orta Doğu’da yaşananların temelinde insanların yeterince donanımlı olmaması yatmaktadır. Bu nedenle eğitim -öğretim camiasına büyük görev düşüyor. Okulların, binaların sıvası, boyası kötü olsa bile kısacası fiziki mekanlar yetersiz olsa bile hayatını eğitime adamış öğretmenler çocuklarını gerekirse bir ağacın altında bile eğitir. Bizim geçmişimizden utanacak hiçbir şeyimiz yok. Çocuklarımızı önce geçmişimiz sonra milli ruhu en iyi şekilde aşılamalıyız" dedi.

Törene; Vali Yavuz Selim Köşger’in yanı sıra Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Eğitim Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Tevfik Aksoy, daire müdürleri ve veliler katıldı.