Aydın’da ilk kez bilek güreşi müsabakaları yapılacak

Aydın’da ilk kez düzenlenecek olan Bilek Güreşi İl Müsabakalarına katılmak isteyen sporcular 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 ve 2004 doğumlu, lisanları 2017 vizeli bir şekilde ve bilek güreşi tescilli bir kulüp sporcusu olmaları gerekiyor. Yarışmada sporcular 50 kg - 55 kg - 60 kg - 65 kg-70 kg-75 kg - 80 kg ve +80 kg; engellilerde ise 55 kg ve +55 kg olmak üzere ayrı ayrı sıkletlerde yarışacak.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Aydın’da ilk kez düzenlenecek olan Bilek Güreşi müsabakalarında kilolarında dereceye giren sporcular 09-10 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan ödüllü ‘Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi Şampiyonasına’ katılmaya hak kazanacak.

Aydın’da gerçekleştirilecek Bilek Güreşi İl Müsabakalarında derece elde eden sporculara Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya takdim edilecek.