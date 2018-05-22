Aydın’da ilk kez kitap fuarı düzenlenecek

Aydın Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından ilk defa Aydın’da düzenlenecek olan Aydın Kitap Fuarına ilginin yoğun olması bekleniyor. Aydın Atatürk Kent meydanında 25 Mayıs 2018 Cuma günü saat 14.00’da açılışı gerçekleştirilecek olan kitap fuarı ile yazarlar ve yayınevleri Aydınlı kitapseverler ile bir araya gelecek. Fuara yaklaşık 100’e yakın yayınevinin stant açması beklenirken, bir çok yazar ve şairin okurları ile buluşması bekleniyor. Aydın Kitap Fuarı 03 Haziran 2018 tarihine kadar, sabah 10.00 ve akşam 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.