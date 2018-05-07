Aydın’da İmam Hatip okulları tanıtıldı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Efeler Sosyal Bilimler Lisesi’ nde yapılan İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip okulları tanıtım toplantısına katıldı.

Aydın genelinde görev yapan ilkokul ve ortaokul müdürlerine iki grup halinde yapılan tanıtım toplantısında, İmam Hatip okullarının ders ve müfredat programı tanıtımı ile okulların özellikleri hakkında bilgi verildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İmam Hatip okullarının son yıllarda gerek fiziki donanımları gerekse eğitim-öğretim müfredatları ve akademik başarıları açısından oldukça önemli mesafeler aldığını vurgulayarak, Aydın’da da bu anlamda eğitim ordusuna katılan İmam Hatip okullarının en iyi şekilde tanıtımının yapılarak öğrencilere kazandırılması gerektiği üzerinde durdu.