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19 Eylül 2017 09:30

Aydın’da incir cipsi ilgi görüyor

Aydın’da kadın girişimcilerin yaptığı incir cipsine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Aydın’da incir cipsi ilgi görüyor

19 Eylül 2017 09:30


Aydın’ın Köşk ilçesi Beyköy Mahallesindeki kadın girişimcilerin taze inciri dilimleyerek kuruttuktan sonra satışa sundukları ‘İncir cipsi” adını verdikleri ürün vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.


Beyköy Muhtarı Hayri Yılmaz, kadın girişimcilerin taze inciri dilimleyerek kuruttuklarını ve adını incir cipsi koydukları ürüne vatandaşların ilgisinin oldukça fazla olduğunu belirterek, “Beyköylü kadın girişimcilerimiz kendilerine yeni bir gelir kapısı buldular. Taze inciri dilimleyip kurutuyorlar. İncir cipsi adı altında satışa sunuyorlar. İncir cipsini yiyen vatandaşlar tadının çok lezzetli olduğunu ifade ediyorlar” dedi.


İncir cipsini üreten kadın girişimcilerden Beyköylü Uğur Sayan, tadı çok lezzetli olan incir cipsinin yaklaşık bir ayda tüketime hazır hale geldiğini belirterek, “ Taze inciri dilimleyip kurutuyoruz. Gölgede kuruyan incirlerin tadı daha güzel oluyor. Gölgede kurursa yeşilimsi renkte, güneşte kurutulursa sarı renkte oluyor. Yaklaşık 1 ayda kuruma işlemi tamamlanıyor. Daha sonra vakumlu poşetlerde ve kavanozda saklıyoruz. Böylece ürünü sağlıklı bir şekilde muhafaza etmiş oluyoruz ve ürünün tüketim ömrü daha uzun oluyor. İncir cipsinin tadına bakanlar çok beğeniyor” diye konuştu.




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