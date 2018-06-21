Aydın’da incir ve kestane bahçelerine dolu vurdu

Aydın ile İzmir arasında kalan dağlarda yer alan pek çok incir bahçesi dolu nedeniyle zarar gördü. Maddi zararın oldukça büyük olduğunu belirten çiftçiler bölgenin afet kapsamına alınmasını istediler.

Aydın Köşk ve Efeler ilçesinin dağ kesimleri ile İzmir’in Ödemiş ilçesi arasında dün akşamdan bu yana gerçekleşen yağış ve dolu nedeniyle Cumayanı, Ketenyeri, Sarıçam, Eğrikavak İzmir Ödemiş İlçesi’ne bağlı Çayır köylerindeki arazilerde meyve ağaçları zarar gördü. Özellikle incir ağaçlarında ciddi zarar olduğunu belirten bölge çiftçilerinden Resül Solak, “Yağmur ile başlayan yağış bir anda doluya çevirdi. Ağaçların yaprakları dolu nedeniyle delik deşik oldu. İncirler de ciddi derecede doludan dolayı zarar gördü. Afet olan bölgelerde ekonomik kayıp çok fazla” diye konuştu.

Yağışın afat şeklinde gerçekleştiğini ve iki gündür köylerinde yağmur sonucu sel oluştuğunu belirten Cumayanı Muhtarı Fikret Şahin ise harım alanlarının yanında yolların ve köydeki sosyal tesislerin zarar gördüğünü belirtti.

Eğrikavak Mahallesi Muhtarı Muhsin Kıyar ise, incirin yanı sıra ceviz ve kestanede de dolu yağışına bağlı ciddi hasar yaşandığını belirterek zarar gören çiftçilerin yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Yağıştan sonra araziler dolu nedeniyle kar yağmışçasına beyaza bürünürken, ağaçlardaki incirlerin büyük bir kısmı da henüz olgunlaşmadan döküldü.

Çiftçiler sel ve doludan zarar gören alanların afet kapsamına alınmasını istediler.