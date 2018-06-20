Aydın’da iş fikri olup sermayesi olmayanlara müjde

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü ile ‘Girişimcilik Kursu’ projesi imzalandı. 4 ayrı grupta toplam 100 kişinin faydalanacağı kursları başarı ile tamamlayıp proje hazırlayan kursiyerlere 50 bin lirası hibe toplam 150 bin lira destek verilecek.

Projenin imza protokol töreninde konuşan TÜMSİAD Aydın Şube Başkanı Nusret Ünal, amaçlarının kafasında bir iş fikri olup ekonomik nedenlerden dolayı hayalini gerçekleştiremeyenlere destek vermek olduğunu belirtti. Bugün iş hayatında pek çok başarılı işletmenin doğuşu incelendiğinde o işletme ya da fabrika kurucusunun ilginç fikir ve hayallerinin yer aldığının görüleceğini belirten TÜMSİAD Aydın Şube Başkanı Nusret Ünal, bu bağlamda devletin hayali olan ve güzel fikirlere sahip herkesin yanında olduğunu söyledi.

İlk grup kursiyerlerin eğitimlerinin 05 Temmuz 2018 tarihinde başlayacağını ve toplam 4 grupta 100 kişinin katılımcı olarak kabul edileceği eğitim programına katılmak isteyenlerin 26 Haziran 2018 tarihinde sabah saat 10:00’da TÜMSİAD Aydın Şubesi’nde hazır bulunmaları istendi.

Başkan Ünal, eğitimin 4 gün’de 32 saat süreceğini belirterek “Eğitim sonunda sertifika almaya hak kazananları hazırlayacakları proje doğrultusunda değerlendirme kurulunun kanaatine göre 50 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 100 bin TL’ye kadar geri ödemeli toplam 150 bin TL’ye kadar KOSGEB girişimcilik desteği verilecek” diyerek iş kurma fikri olup ekonomik nedenlerden dolayı hayallerini gerçekleştiremeyenlerin bu imkandan faydalanmalarını tavsiye etti.

Projeye olan katkılarından dolayı TÜMSİAD Aydın Şubesi’ne teşekkür eden İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi ise, Türkiye’de iş kurmak isteyen istihdam ve üretime katkı sunmak isteyen herkesin yanında olduklarını belirterek “Girişimcilere ve gençlere devletimizin desteği bol. İŞKUR’un bu yönde bütçesi de oldukça geniş. İşsizlik dünyanın en önemli problemi. İnşallah ülkemizde iş ve işsizlik sorunu daha da aşağıya inecek. Bazı hayallere korkarak ulaşamazsınız. Gençlerimiz çalışma ve iş konusunda cesaretli olsun. Biz yanlarındayız” diyerek istihdam seferberliğinin devam ettiğini söyledi.