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13 Haziran 2018 18:44

Aydın’da iş kazası, kolunu makineye kaptıran şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen iş kazasında bir kişi kolunu iş makinesine kaptırarak yaralandı.

Aydın’da iş kazası, kolunu makineye kaptıran şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

13 Haziran 2018 18:44


Edinilen bilgiye göre, Efeler Ilıcabaşı Mahallesindeki bir sabun fabrikasında çalışan Mehmet Ali M. bir anlık dalgınlık sonucu kolunu, iş yerinde bulunan makinelerden birinin helezonuna kaptırdı. Büyük bir acı içinde kıvranan Mehmet Ali M.’nin yardımına arkadaşları koştu. Olay sonrası hemen 112 Acil Servis ve İtfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi, Mehmet Ali M.’nin kolunu yarım saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yaralı olarak kurtarılan Mehmet Ali M.’ sedyeye konularak ambulansa taşındıktan sonra Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı alanda incelemede bulundu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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