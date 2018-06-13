Edinilen bilgiye göre, Efeler Ilıcabaşı Mahallesindeki bir sabun fabrikasında çalışan Mehmet Ali M. bir anlık dalgınlık sonucu kolunu, iş yerinde bulunan makinelerden birinin helezonuna kaptırdı. Büyük bir acı içinde kıvranan Mehmet Ali M.’nin yardımına arkadaşları koştu. Olay sonrası hemen 112 Acil Servis ve İtfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi, Mehmet Ali M.’nin kolunu yarım saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yaralı olarak kurtarılan Mehmet Ali M.’ sedyeye konularak ambulansa taşındıktan sonra Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı alanda incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.