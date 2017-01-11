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11 Ocak 2017 08:27

Aydın’da işitme ve denge değerlendirme laboratuarı açıldı

Aydın’da işitme ve denge değerlendirme laboratuarı açıldı

11 Ocak 2017 08:27

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı İşitme ve Denge Değerlendirme Laboratuarı hizmete açıldı.

Açılışa ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Mücahit Kapçı, Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Ayhan Aköz ve Yrd. Doç. Dr. Yusuf Kurtulmuş, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve hastane personeli katıldı.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Başak, işitme ve denge laboratuarında son teknolojinin kullanacağını ifade ederek “Bugün açılışını yapacağımız laboratuarda, Mevcut Video Reinforcement Audiometry (VRA) sistemi sayesinde hastayı ayrıntılı bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Cihaz özellikle çocuk yaş grubunda bize çok büyük avantaj sağlıyor” dedi.

Türkiye’de sadece 4 hastanede İşitme ve Denge Değerlendirme Laboratuvarı bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Başak, bunlardan birinin de ADÜ Hastanesi’nde olduğunu söyledi. Başak, cihazın, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nı akademik anlamda güçlendirmesinin yanı sıra bölge açısından da oldukça önemli bir hizmet olduğunu kaydetti.

Başhekim Yrd. Doç. Dr. Mücahit Kapçı ve Prof. Dr. Sema Başak’ın Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’a laboratuvar hakkında bilgi vermesinin ardından bir çocuk hastaya uygulama yapıldı.



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