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08 Mayıs 2018 11:40

Aydın’da istihdam kurulu toplantısı yapıldı

Aydın “İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu” 2018 yılı 2.

Aydın’da istihdam kurulu toplantısı yapıldı

08 Mayıs 2018 11:40

olağan toplantısı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi.


Aydın Valiliği Adnan Menderes Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda Aydın’da istihdamın arttırılması ve iş gücü talebinin karşılanması konusunda yapılması gerekenler konuşuldu.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ülkenin en önemli sorunlarında birisinin hızla artan genç nüfusun iş sahibi yapılması olduğunu ifade ederek, “Ülkemizde hızla artan bir genç nüfus var. Tabi bunların iş güç sahibi yapılması ülkemizin en önemli sorunlarından birisidir. İllerde oluşturulan il istihdam kurulları çok önemli bir fonksiyon ifa ediyor. Bu kurullarda ilin istihdam portföyünü değerlendiriyoruz ve iş gücü talepleriyle arzını uyumlu hale getirmek için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Aydın istihdam bakımından şanslı illerden birisi. Bizim işsizlik oranımız Türkiye ortalamasının altında. İşsiz olan nüfusumuzda genel itibariyle işgücü piyasasının aradığı nitelikleri karşılamaması nedeniyle işsiz kalan sınıflar. İşçi çalıştırmak isteyen firmalarımızın talepleri doğrultusunda daha donanımlı hale getirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. İŞKUR bu anlamda son dönemde oldukça önemli işler gerçekleştiriyor. İş başında eğitimden istihdama yönelik birçok atılımı yapıyor. İş gücünün eğitilmesi konusunda sadece İŞKUR değil, milli eğitim ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız da bir takım fonksiyonları yerine getiriyor” diye konuştu.


Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Vali Yardımcısı Abdullah Arslan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Evrim Karakoz, ADÜ Genel Sekreter Vekili Mustafa Aslan, İŞKUR Müdürü Rahmi Terzi, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.




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