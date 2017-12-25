Aydın’da istiridye mantar üretimi yaygınlaşıyor

Aydın’ın Karacasu ilçesi Dereköy Mahallesinde üretimi devem eden istiridye mantarı pazar sorunu yaşıyor. Karacasu’da genç kadın girişimci Nafize Şavk, köyde bahçelerinin bir bölümün de kurduğu ürettim ünitesinde istiridye mantarı üretmeye başladığını belirterek, ilçede ürün yeterince tanınmadığı için pazar sorunu yaşandığını söyledi.

Tesiste üretimi gerçekleştirilen İstiridye mantarı yaklaşık 28 günde hasada geldiğini kaydeden Şavk, koparılan kök kısmından kendini sürekli yenileyen ürün hasat sürecinin iki ay sürdüğünü ifade etti.

İlçede yeni bir ürün olan İstiridye mantarın doğal bir ortamda yetiştirildiğini, halk arasın da ürünün yeterince tanınmadığını ifade eden Şavk, ürün de pazar sorunun yaşandığını, yetkililerden pazar sorunun çözümü için destek istedi.